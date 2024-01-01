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PromoSimple 是一款基于 Web 的应用程序，为网站、品牌和博客提供简单的解决方案，用于创建、管理和综合在线赠品、抽奖和竞赛的数据。 PromoSimple 的核心目标是通过使用赠品和促销的许可营销，让企业尽可能轻松地保留和扩大各自的客户群。 PromoSimple 客户能够创建自定义输入表单来开展促销活动，以增加 Facebook 和 Instagram 的点赞量、Twitter 的提及和关注、电子邮件订阅者以及各种其他操作。 PromoSimple 有效、易于使用、高效且易于使用。
目录:
Business
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网站： promosimple.com

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