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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

ProjeQtOr 是一款开源项目管理软件，将组织项目所需的所有功能集中在一个工具中。它简单、易于使用，同时涵盖了最大程度的项目管理功能。它的特殊性除了其完整性之外，还在于以质量为导向。这意味着您可以记录项目中的所有事件，从而简化对质量管理领先标准（无论是 ISO、CMMI、ITIL 还是其他标准）的遵守。

网站： projeqtor.org

免责声明：WebCatalog 与“ProjeQtOr”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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