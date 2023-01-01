ProjeQtOr 是一款开源项目管理软件，将组织项目所需的所有功能集中在一个工具中。它简单、易于使用，同时涵盖了最大程度的项目管理功能。它的特殊性除了其完整性之外，还在于以质量为导向。这意味着您可以记录项目中的所有事件，从而简化对质量管理领先标准（无论是 ISO、CMMI、ITIL 还是其他标准）的遵守。

网站： projeqtor.org

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