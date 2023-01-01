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使用 WebCatalog 上“Social Shared”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

管理项目、协作并提高团队绩效。任务、对话、文档和时间跟踪全部集中在一处。 Social Shared 非常易于使用，可让您优化计划和工作量、避免无效的会议、组织文档并改善与客户和供应商的沟通。您还可以使用最完整的项目时间管理工具，并准确了解计划任务和项目需要多少时间。

网站： socialshared.com

免责声明：WebCatalog 与“Social Shared”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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