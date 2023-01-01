Social Shared
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管理项目、协作并提高团队绩效。任务、对话、文档和时间跟踪全部集中在一处。 Social Shared 非常易于使用，可让您优化计划和工作量、避免无效的会议、组织文档并改善与客户和供应商的沟通。您还可以使用最完整的项目时间管理工具，并准确了解计划任务和项目需要多少时间。
网站： socialshared.com
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