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Namecheap Private Email 是一款基于云的协作开源软件。它提供了新颖、现代的设计，适用于平板电脑、台式机和笔记本电脑，让用户可以随时随地进行交流。私人电子邮件允许用户在共享文件夹中创建公共空间、设置和控制任务、创建和管理工作时间表等等。
网站： privateemail.com
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