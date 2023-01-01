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Namecheap Private Email 是一款基于云的协作开源软件。它提供了新颖、现代的设计，适用于平板电脑、台式机和笔记本电脑，让用户可以随时随地进行交流。私人电子邮件允许用户在共享文件夹中创建公共空间、设置和控制任务、创建和管理工作时间表等等。

网站： privateemail.com

免责声明：WebCatalog 与“Private Email”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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