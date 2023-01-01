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Playbook 是市场上顶级的健身应用程序之一，您可以在其中直接支持您最喜欢的创作者。您的大部分订阅直接流向创建您喜爱的锻炼和课程的人们。通过手机即可接触世界领先的健身影响者、教练、健康专家、运动员等。拥有超过 56,000 次锻炼和 500 多名教练，每个人都能找到实现健康和保健目标的方法。带着 Playbook 去健身房；在家甚至旅行时也能锻炼——通过下载锻炼内容，您可以随时随地出汗。

网站： playbookapp.io

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