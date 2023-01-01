正在寻找新的锻炼方式？想要花更少的钱参加瑜伽课程吗？需要帮助寻找新的家庭锻炼方法吗？ Mindbody 应用程序可以帮助您找到在海滩上锻炼身体的最佳场所。无论您是在寻找初学者锻炼还是试图实现 30 天的健身目标，您都可以在 Mindbody 上找到这一切。超过 52,000 家企业提供瑜伽、普拉提、HIIT、自行车、杠铃、跆拳道、舞蹈、举重训练、循环训练、训练营等健身课程！为了让您在锻炼后恢复健康，可以预订按摩、面部护理、针灸或冷冻疗法，并以美容预约结束一切——所有这些都在一个应用程序中完成。

网站： mindbodyonline.com

免责声明：WebCatalog 与“Mindbody”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。