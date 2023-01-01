WebCatalog
Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Mindbody”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

正在寻找新的锻炼方式？想要花更少的钱参加瑜伽课程吗？需要帮助寻找新的家庭锻炼方法吗？ Mindbody 应用程序可以帮助您找到在海滩上锻炼身体的最佳场所。无论您是在寻找初学者锻炼还是试图实现 30 天的健身目标，您都可以在 Mindbody 上找到这一切。超过 52,000 家企业提供瑜伽、普拉提、HIIT、自行车、杠铃、跆拳道、舞蹈、举重训练、循环训练、训练营等健身课程！为了让您在锻炼后恢复健康，可以预订按摩、面部护理、针灸或冷冻疗法，并以美容预约结束一切——所有这些都在一个应用程序中完成。

网站： mindbodyonline.com

免责声明：WebCatalog 与“Mindbody”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

iFIT

iFIT

ifit.com

The Sculpt Society

The Sculpt Society

thesculptsociety.com

Glo

Glo

glo.com

FitOn

FitOn

app.fitonapp.com

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Playbook

Playbook

my.playbookapp.io

Bodybuilding.com

Bodybuilding.com

bodybuilding.com

FormBeat

FormBeat

formbeat.com

DAREBEE

DAREBEE

darebee.com

Fabletics

Fabletics

fabletics.com

Trainerize

Trainerize

trainerize.com

Yoga International

Yoga International

yogainternational.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策