WebCatalog
Planne

Planne

planne.com.br

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Planne”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

我们帮助餐馆、公园、旅行社、博物馆、景点和许多其他企业通过完整的电子商务平台销售他们的产品和服务。

网站： planne.com.br

免责声明：WebCatalog 与“Planne”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Wispot

Wispot

wispot.com.br

Hotmart for Creators

Hotmart for Creators

hotmart.com

Scoreplan

Scoreplan

scoreplan.com.br

SmartGPS

SmartGPS

smartgps.com.br

Reportana

Reportana

reportana.com

BTG+ Business

BTG+ Business

btgmaisbusiness.com

Smart Imobiliário

Smart Imobiliário

smartimobiliario.com.br

HiGestor

HiGestor

higestor.com.br

fast4sign

fast4sign

fast4sign.com.br

Feedback House

Feedback House

feedback.house

Compleo

Compleo

compleo.com.br

Wiio

Wiio

wiio.io

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策