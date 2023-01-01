Doppus
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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Doppus 平台为您的数字业务带来完整的解决方案。凭借与银行、信用卡收单机构和网站流量合作伙伴的牢固合作关系，它通过创建一个可以将这些好处传递给客户的小组来增加优势。
网站： doppus.com
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