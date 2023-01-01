PageUp Client

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
PageUp 是一个强大的人才管理平台，具有独特的功能，可以改变所有人的招聘和参与体验。这是您一直梦想的体验驱动技术。与其他 SaaS 人才获取或管理提供商不同，PageUp 提供全套现代工具来帮助企业吸引、参与和留住高绩效团队并交付可衡量的结果。
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