npm 是由 npm, Inc. 维护的 JavaScript 编程语言的包管理器。npm 是 JavaScript 运行时环境 Node.js 的默认包管理器。它由一个命令行客户端（也称为 npm）和一个公共和付费私有包的在线数据库（称为 npm 注册表）组成。

网站： npmjs.com

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