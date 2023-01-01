你是书签吗？您是否喜欢保存在线阅读的内容，将网页存档以供日后查看？您是否很难记住您花了半个小时阅读的长篇文章的哪些部分？您是否发现讨论主题中的评论与您阅读的文章一样有趣且有价值？如果您对这些问题中的任何一个回答“是”，那么 Notado 可能适合您！ Notado 是一种内容优先的在线书签方法，其中让您想要为某些内容添加书签的段落和句子被视为一等公民，而不是附加元数据。借助 Notado，您的书签集中于文本选择，这些文本可以完全搜索，并且可以通过强大的自动标记系统进行组织，但对您来说有意义。 您可能会想“我已经使用 Pinboard、Instapaper 和 Readwise，我不想仅仅为了尝试这个 Notado 就改变我的整个工作流程......” - 我听到了！您保存到 Notado 的每条笔记的原始网页也可以自动同步到 Pinboard、Instapaper 和 Readwise！

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