Read Along

Read Together 是一款免费的阅读应用程序，可帮助孩子在学习阅读的过程中获得乐趣。 Read Together 有一个应用程序内的阅读伙伴，可以听您的年轻学习者大声朗读，在他们遇到困难时提供帮助，并在他们做得好的时候用星星奖励他们——在他们进步的过程中引导他们。它最适合已经具备一些字母表基本知识的孩子。

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