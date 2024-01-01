替代项 - Nosto
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
Leadpages
leadpages.com
上线并通过 Leadpages 实现增长 全球小型企业的首选。 轻松构建无代码网站、高转化率登陆页面、弹出窗口、警报栏等。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
Braze
braze.com
实时提供相关的个性化客户体验。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Yext
yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
Convert.com
convert.com
A/B 测试软件 Convert.com - 专注于使用 A/B 测试软件、多变量测试软件或对比测试软件进行转化率优化的代理商和电子商务公司的最佳解决方案。
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Mutiny
mutinyhq.com
将您的网站变成您的第一收入渠道。 95% 的网络访问者不会在您的通用网站上进行转化。 Mutiny 可以轻松地在您的网站上定位和转化更多 B2B 买家，无需代码网络个性化。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推动业务成功，这是一种价格实惠、功能丰富的 CRM 解决方案，使企业能够获取、转化和留住客户。
AutoOptimize
autooptimize.ai
通过自动 A/B 测试优化您的网站。 AutoOptimize 为您提供 50 个高性能模板 A/B 测试，经证明可以在 90 天内将转化率提高高达 30%。
Iterable
iterable.com
与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家软件即服务公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同创立，为开源 Web 内容管理平台 Drupal 提供企业产品、服务和技术支持。
Apptimize
apptimize.com
了解具有前瞻性思维的产品团队如何通过 Apptimize 的移动 A/B 测试和发布管理平台推动数据驱动的增长。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速发展的人工智能实验、个性化和功能管理解决方案提供商，帮助企业快速增加收入。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我们提供两种服务选项，每种服务都包含以下优势。流体广告提供以下功能： - 使用我们的广告生成器工具创建令人惊叹的数字展示广告。 - 利用我们行业领先的地理定位和地理围栏系统，随时随地精确定位您想要覆盖的受众。 - 选择和管理您希望广告展示的渠道和网站，并密切控制您的预算。 - 通过我们深入的报告套件充分了解您的广告活动的效果，为您提供可行的见解。完全托管服务我们通过为您管理广告活动的各个方面来节省您的时间和金钱，从制作引人注目的广告到定位广告的显示位置，再到提供您了解活动效果所需的数据。我们的专业数字广告活动经理将不断确保您的活动得到优化，以最大限度地提高您的投资回报 ...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款网络分析软件，用于自动设置、审核、维护和分析日常 Google Analytics 任务，以分析和优化在线营销活动。
Kartra
home.kartra.com
您的在线业务变得轻松 - 在线创建、营销和发布，无需聘请文案、网页开发人员、设计师或系统集成商团队！
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看热门内容和冷门内容，并了解网络访问者使用热图、录音、调查、A/B 测试等工具进行的操作。
UserWise
userwise.io
易于使用的 liveops 工具让您的玩家着迷。一站式对玩家进行细分、安排活动并查看结果。
Flagsmith
flagsmith.com
功能标志和远程配置服务。自信地发布功能；跨 Web、移动和服务器端应用程序管理功能标志。使用我们的托管 API、部署到您自己的私有云或在本地运行。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
AskHandle
askhandle.com
使用 AskHandle 改变您的客户体验。使用生成式 AI 增强您的客户支持工作流程，让您的客户满意。免费开始！
Apxor
apxor.com
Apxor 是一个开创性的无代码数字助推平台，专为消费者应用程序和网站的产品和增长团队而设计，有助于提高保留率和收入。 Apxor 通过上下文功能发现和教育帮助增强用户体验和参与度。这使得产品能够快速引导和激活用户，并创建上下文指导，最大限度地减少漏斗流失。 Apxor 的技术以智能用户参与解决方案为中心。它提供画中画视频、工具提示、指导标记、徽章、演练、微观调查等功能，旨在增强用户入门、功能发现和整体应用程序参与度。 Apxor 的推动每天覆盖超过 2000 万用户。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等独角兽品牌以及 GCash、ICICI 银行等企业的信赖，...
Testeum
testeum.com
通过网络或移动应用程序提高用户保留率、用户体验和可用性。 从充满热情的众测试人员的全球网络中获取用户测试。优化您的网络或移动应用程序以获得完美的性能。
Insider
useinsider.com
一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
Statsig
statsig.com
从简单的 A/B 测试到高级实验，快速发展的公司使用 Statsig 来加速其发展。
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 测试和优化解决方案，您可以在其中对您的想法进行 A/B 测试、发现见解并个性化整个客户旅程。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Splitbee
splitbee.io
使用 Splitbee 跟踪和优化您的在线业务。分析、漏斗、自动化、A/B 测试等。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可帮助您通过访客记录、热图、反馈小部件、A/B 测试等创建高性能的用户体验。
Zembula
zembula.com
Zembula 使营销人员能够创建和嵌入针对转化进行优化的互动体验。
Triggerbee
triggerbee.com
Triggerbee 是一个个性化平台，可帮助您使用网站和 CRM 中的第一方数据创建定制的在线体验。
Sureshot
sureshot.io
通过无缝连接到您的堆栈并从整个组织的来源动态提取营销活动的相关数据，Activate 使营销人员能够大规模改进个性化。 - 使用多个来源的数据来个性化营销活动 - 根据数据更新触发相关的及时消息 - 连接到 CRM、MAP、数据仓库等来源。Activate 通过集中访问和无缝集成新渠道，简化了与多个渠道上的客户的联系进入您当前的营销技术堆栈。 - 使用客户喜欢的渠道提高参与度 - 使用多渠道消息模板优化营销活动 - 连接到短信、推送、消息应用程序、打印、显示等渠道。
Relewise
relewise.com
让我们发挥您的个性化潜力在 Relewise，我们为客户提供真正个性化的竞争优势，以便他们能够提供独特的用户体验。我们希望您的企业发挥其个性化潜力，并且我们希望全程为您提供帮助。极速定制结果我们提供个性化平台，具有出色的个性化搜索和推荐结果能力。基于实时用户行为，我们的平台适应用户的独特兴趣和行为，并以极快的速度提供出色的结果。其结果是出色的用户体验，电子商务企业受益于该平台的极端适应性、灵活集成、超快引擎和自动化学习。搜索产品、变体、类别和内容，呈现个性化产品推荐，在类别浏览和触发时个性化排序顺序。用于营销自动化。 Relewise 支持数百万种产品和变体，所有数据都得到持久化，并且数据可以...
RAEK
raekdata.com
RAEK 是一种营销自动化工具，可让您在营销渠道中收集、组织和利用第一方客户数据。专为中小型电子商务和基于网络的企业而设计。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是体验个性化领域的全球领导者，为全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推动数字化增长和品牌忠诚度。该公司利用先进的人工智能技术来弥合营销和商业之间的体验差距，帮助数字营销领导者在整个客户生命周期中大规模、实时地打造与个人对话的难忘体验。
Zeta Global
zetaglobal.com
Zeta 营销平台 (ZMP) 提供对您的组织最重要的东西——真正的增长。在行业领先的专有数据和人工智能组合的支持下，ZMP 使营销人员能够创造个性化的全渠道体验，从而推动客户获取、收入增长和保留，同时提高营销效率。跨渠道和设备识别最佳客户和潜在客户，并根据独特的属性和无与伦比的预测洞察力，在正确的时间和首选渠道提供正确的产品和内容。原生 CDP 和身份解析 Zeta 营销平台包括原生 CDP 解决方案，该解决方案使用 Zeta 的扩展身份图来识别匿名用户，并通过有意义的个性化体验跨渠道吸引他们。您可以使用直观、低代码的可视化界面来配置品牌的身份解析、统一和卫生要求。 Zeta 的解决方案植根...
Raffle
raffle.ai
搜索变得人性化且易于使用 创新型公司使用 Raffle 的软件和 API 来增强其搜索功能、促进知识共享并深入了解客户和员工的行为和需求。我们的搜索解决方案 - 包括网站搜索、工作场所搜索和应用内搜索 - 让公司可以轻松组织和优化其现有内容。通过 Raffle Search，您可以简化搜索过程并充分利用您的数据。我们使用人工智能通过跟踪互动并利用行为分析获得数据洞察（例如趋势问题、知识差距和解决率）来提高公司对客户和员工的理解，从而加强沟通和支持。
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink 通过转换数据来在每个接触点为每个客户自动生成最相关和最新的个性化创意内容，从而扩展个性化。该平台与营销人员当今用来向客户发送通信的交付技术配合使用，并消除了繁琐的手动工作流程。营销人员可以通过实时数据访问和决策来个性化电子邮件和移动营销消息中的图像，无需代码。内容模块的创意和逻辑可以跨渠道和活动重复使用，并产生无限的创意变化。世界上最具创新性的品牌依靠 Movable Ink 来加速其营销绩效，同时简化工作流程并实现营销灵活性。 Movable Ink 是全球增长最快的 SaaS 公司之一，并被 Inc. 杂志评为“最佳工作场所”（2022 年、2021 年、2020 ...
Recombee
recombee.com
我们提供个性化内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最智能的平台，提供洞察力推荐，推动在线发现和参与。 Crossing Minds 由世界著名的人工智能先驱创立和领导，并以深度学习的最新进展为动力，可立即提供精确的、基于会话的建议，不会侵犯或危害客户隐私。我们帮助企业吸引客户。我们帮助人们发现他们喜欢的产品。我们帮助将好奇心转化为忠诚度。
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Dynamic Yield 是万事达卡旗下公司，帮助各行业的企业提供个性化、优化和同步的数字客户体验。借助动态收益，营销人员、产品经理、开发人员和数字团队可以通过算法为每个客户匹配内容、产品和优惠，以加速收入和客户忠诚度。 Dynamic Yield 的体验操作系统重新定义了个性化技术，统一了业务孤岛，通过单一、完全可定制的平台提供持续的个性化参与。借助它，公司可以构建自己的强大个性化功能组合，其中可以包括多种体验类型，支持任何数字渠道，根据行业和 KPI 进行调整，并提高上市时间效率。 Dynamic Yield 六次被 Gartner 评为个性化领域领导者，其客户包括 McDonald's...