替代项 - Nosto

Zeta Global

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Zeta 营销平台 (ZMP) 提供对您的组织最重要的东西——真正的增长。在行业领先的专有数据和人工智能组合的支持下，ZMP 使营销人员能够创造个性化的全渠道体验，从而推动客户获取、收入增长和保留，同时提高营销效率。跨渠道和设备识别最佳客户和潜在客户，并根据独特的属性和无与伦比的预测洞察力，在正确的时间和首选渠道提供正确的产品和内容。原生 CDP 和身份解析 Zeta 营销平台包括原生 CDP 解决方案，该解决方案使用 Zeta 的扩展身份图来识别匿名用户，并通过有意义的个性化体验跨渠道吸引他们。您可以使用直观、低代码的可视化界面来配置品牌的身份解析、统一和卫生要求。 Zeta 的解决方案植根...