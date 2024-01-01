替代项 - Nikkei ScoutAsia
Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Awario
awario.com
免费开始品牌监控！跟踪网络资源上的提及，分析您的竞争对手，监控您的利基影响者，并在社交网络上寻找潜在客户！
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Dataminr
dataminr.com
客户依靠 Dataminr 的人工智能平台来获取高影响事件和新兴风险的早期信号，从而充满信心地做出反应并更有效地管理危机
Brand24
brand24.com
Brand24 可让您即时访问网络上有关您品牌的提及。
Mention
mention.com
获取一款一体化工具，让您能够倾听受众的意见、发布精彩的帖子并回复客户。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的电视、广播、新闻、播客和社交媒体监控服务，以及业内最准确的媒体联系数据库。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 寻找记者、为您的故事获取媒体报道、监控新闻并报告您的公关影响。记者可以建立作品集并加速他们的职业生涯。
Diffbot
diffbot.com
无需网页抓取的网页数据。通过 Diffbot 查询网络上万亿条连接的内容或按需提取它们。
Contify
contify.com
Contiify 是一个支持人工智能的市场和竞争情报平台，用于跟踪竞争对手、客户和行业细分的信息。
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
Signal AI
signal-ai.com
在无尽的数据海洋中，Signal AI 能够提供清晰的信息，帮助您做出自信、明智的决策。 Signal AI 平台每天都会以 75 种语言将超过 500 万篇文章纳入 226 个市场，以生成决策见解。 • 增强您的公关策略 - 提升您的沟通水平、保持媒体领先地位并有效管理风险。 • 精确审计- 为您的审计策略配备全面、可靠的数据，确保您不错过任何一个环节。 • 投资、提升- 消除噪音并获取准确、及时的信息，优化您的每一步行动。 • 精确的可持续发展领导力- 将您的品牌声誉与不断发展的可持续发展环境相匹配，确保您的ESG 活动与现实世界的结果保持一致。 • 将人工智能支持的情报集成到您的风险工作...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
了解公众如何参与任何主题。 分析并报告超过 7 年的网络和社交媒体公众参与数据。
NewsWhip Spike
newswhip.com
通信团队的实时媒体监控。 将网络和社交内容的实时提要与公众参与数据相结合，以识别和预测重要的内容
PeakMetrics
peakmetrics.com
自动收集和报告媒体报道。 PeakMetrics 从数百万个非结构化跨渠道媒体数据集中实时提取见解并创建可操作的数据。
Uptime
uptime.com
免费试用。使用我们屡获殊荣的网站监控工具检查正常运行时间并立即收到通知。
Spica Media
spica.media
我们为您提供跨社交媒体、报纸、杂志、电视、广播和在线新闻的全面媒体监控，并提供有价值的分析和报告，帮助您提高绩效。
Realytics
realytics.io
Realytics 通过其电视分析解决方案和程序化电视来衡量和放大电视活动的数字效果。
Newsmeter
newsmeter.com
Newsmeter 是一项在线全球新闻跟踪服务。它采用屡获殊荣的技术提供强大的在线新闻媒体监控 SaaS。我们的平台不断追踪世界各地的全球新闻来源。迄今为止，我们已从数万个来源收集了超过 5.1 亿条新闻（每 5 分钟就会添加更多新闻）。 Newsmeter 的用户可以使用以下功能： - 在线用户界面，无需安装即可在线访问 - 按主题搜索新闻文章，并根据其主要特征（例如域名、关键字、新闻来源）进行过滤网站、地理信息 - 我们每天平均索引 100 万篇新闻文章。 - 我们的索引平台允许进行竞争对手、地理和趋势分析。 - 根据新闻文章的主题、源域和位置信息即时生成定制报告。 - 关于您预先确定的主...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立于 2015 年，旨在为公关界提供数据分析和媒体情报的现代工具。该应用程序提供媒体监控、详细分析、仪表板和报告，以及丰富的媒体档案，可以轻松查找旧文章。除了这些经典功能之外，用户还可以访问全面的记者媒体列表和新闻中心，以便轻松创建和分发新闻稿。
Fullintel
fullintel.com
Fullintel 为寻求专业策划的媒体监控和分析软件及服务的公关和传播专业人士提供人才、工具和技术的独特组合。强生、Intuit、贝尔德事隆、皇家加勒比国际和壳牌等顶级品牌信赖 Fullintel 来管理其监控和分析。我们的分析师会承担繁重的工作，因此您无需这样做。
Syften
syften.com
更好的社交新闻过滤。没有人为的低限制（您可以使用 100 个过滤器）、近乎实时的警报（大多数情况下不到一分钟）以及 Slack 支持，您的内容营销团队将获得建立稳固形象所需的优势。
Grabien
grabien.com
以业内最低的价格提供最高质量的新闻剪辑。 Grabien 为主持人和制作人（电视、广播、播客）、企业、公关公司和媒体人士以及铁杆新闻迷提供全套工具。无论您处于新闻生态系统的哪个位置，我们都有工具让您的生活更轻松！具体来说，Grabien 可以... -- 帮助您从几乎任何来源（电视/广播/播客/在线）提取新闻剪辑 -- 零碎地订购高达 1080 高清的无损音频剪辑 -- 将新闻剪辑嵌入货币化媒体中播放器 -- 实时监控同步新闻广播 -- 从庞大的新闻内容数据库中搜索并生成报告以及剪辑 -- 创建新闻提醒，以便在新闻行业提及关键字时您会收到通知 -- 购买授权新闻和库存照片 -- 从任何在线视频...
Newslit
newslit.co
Newslit 是面向公关专业人士、投资者、研究人员、营销人员、销售人员、律师和企业主的下一代新闻监控和研究工具。我们持续跟踪最全面的重要新闻来源，并整合来自数千名顶级商业影响者的社交信号。我们正在扫描超过 100,000 个来源，每天摄取近 100 万个故事，并且还在不断增加。我们的产品为企业和团队提供了竞争优势，节省了非常宝贵的时间，使他们可以专注于对其业务重要的事情。我们汇总并跟踪新闻报道的分享方式，以提供有关客户想要跟踪的主题、行业或关键词的每日简报。我们帮助发现、策划和整合这些内容，同时节省时间并确保我们的客户保持明智。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是创建和广播您自己的在线广播电台的第一平台。该解决方案还提供统包服务来支持广播电台的数字开发（网站、移动应用程序、联网扬声器、电视和汽车）。如今，他们在 170 个国家/地区拥有 3,000 多个广播电台。 RadioKing 始终寻求新的挑战，想象并开发新的解决方案来塑造明天的无线电。
Factal
factal.com
Factal 为公司提供实时所需的事实，以在意外发生时保护人员、避免中断并推动自动化。 Factal 将闪电般的快速发现与可信验证结合到一个平台中，超越了其他突发新闻来源。经验丰富的记者使用机器学习来识别、验证和地理定位全球事件，通过电子邮件、网络以及 iOS 和 Android 应用程序发送复杂的警报。
TechNews
technews.io
TechNews 使 IT 公司能够更好地了解人工智能、网络安全、云基础设施等复杂类别的趋势。
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights 是新闻编辑室和记者最快的新闻收集、内容发现和媒体监控解决方案。成千上万的记者每天都在使用我们的产品来实时了解世界上正在发生的内容。平均而言，新 EzyInsights 客户的参与度在短短 6 个月内就增加了 58%。 86% 的客户认为我们必不可少或非常有用。我们 96% 的客户会向同事推荐 EzyInsights。
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 为公共关系和企业传播专业人士监控所有媒体渠道，使您能够访问专有的新闻监控数据库以及创新的电视新闻剪辑和媒体分析服务。
SnapStream
snapstream.com
SnapStream 是一款功能强大的基于云的视频剪辑产品，可录制和转录实时视频，让您轻松制作和分享重要时刻。借助 Snapstream，您可以： - 录制和转录任何视频源、直播、电视频道或现场活动 - 即时在多个录制内容中搜索转录，查找有助于讲述故事的剪辑 - 将视频剪辑、GIF 和屏幕截图实时发布到社交媒体 -通过 Slack 或电子邮件分享剪辑，与您的团队进行协作 - 创建精选的、可搜索的视频档案 新闻、政治、体育、娱乐和文化领域的主要参与者使用 Snapstream 来： - 通过将视频剪辑打包为高度参与的社交媒体时刻，建立忠实的粉丝群- 通过激发观众反应、评论和分享来提高参与度 - ...
Webz.io
webz.io
Webz.io 是机器定义网络数据的领先提供商。它将来自开放网络和暗网的大量网络数据转换为结构化网络数据源，可供机器使用。使用 Webz.io 的数据，企业、开发人员和分析师现在可以释放网络数据的原始潜力。
Brand Analytics
brandanalytics.ru
品牌分析是一个社交媒体监控和分析系统。 - 从所有来源获取数据，即社交网站、视频托管、地图服务、公共渠道和即时聊天、评论网站、论坛、博客、市场、在线媒体、报纸、杂志和联邦渠道。 - 所有类型的消息和数据：消息文本、识别的图片文本、视频记录、签到、故事。 - 大量的指标和消息属性，加上可配置的数据分段系统，可以解决从声誉控制和实时营销到深入研究的最广泛的问题。 - 自动识别提及情绪，准确率达 85-90%。机器学习算法对消息进行分类，识别媒体空间趋势、攻击性、识别图像中的文本等。 - 通过移动应用程序、Telegram 或电子邮件可配置警报消息。 - 用于快速分析的高水平自动化：自动标记、趋势检...
Truescope
truescope.com
Truescope 是增长最快的媒体监控和测量服务。 Truescope 为世界各地的组织提供实时媒体洞察和商业智能。其使命是通过简化专业传播者当今所需的媒体监控和分析流程，利用更好的内容、更清晰的数据和最新技术，更好地为订阅者提供信息。 Truescope 改变了企业、非营利组织和政府组织中的传播专业人员从主流、在线和社交媒体获取实时媒体情报的方式。该 SaaS 平台利用数百万篇文章来提供全面的实时信息，并允许访问实时警报、仪表板和报告，以便为利益相关者提供最佳信息。该公司由媒体情报专家团队于 2019 年创立，并得到了站在客户角度思考、更深入了解客户当今需求的员工的支持。 Truescop...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供强大而全面的电视和广播监控、互联网监控、LexisNexis/Print 监控、媒体情报和公关分析。我们还提供媒体联系人数据库解决方案。 News Exposure 通过维护可追溯到 2010 年的永久高清档案，在行业中创造了独特的利基市场。这包括全国和有线网络以及联合和本地市场覆盖。 News Exposure 维护着最高质量和最完整的音频和视频存档库，以便我们可以为您提供几分钟前或几年前播放的剪辑。 News Exposure 是西班牙语广播监测领域的领导者，提供最广泛的本地和全国覆盖范围。 News Exposure 提供报道（包括尼尔森观众人数和尼尔森广...
Determ
determ.com
Determ（以前称为 Mediatoolkit）是一种人工智能驱动的在线媒体监控解决方案。它有助于根据实时消费者、竞争对手和市场洞察提供更好的业务决策。 Determ 跟踪任何语言或位置的 1 亿多个来源中的关键字或短语，以识别相关提及。查看、过滤和分析单个提要中的所有提及。使用 Determ 的 AI 助手 Synthia 立即总结您监控的任何主题并获取可行的步骤。每当您的品牌、活动或竞争对手在网上被提及时，您都会收到通知。将媒体报道、公众情绪、人口统计数据和竞争对手策略与品牌声誉相关联。创建引人入胜且易于理解的报告。互联网也在谈论您的品牌。听听。使用 Determ 就很简单。
Managr
managr.ai
Managr 是营销和公关团队的人工智能助手。它简化了研究和构思、内容创建和媒体宣传。免费试用 Managr！ managr.ai/定价
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics 是一款一体化智能社交媒体监控平台。它使您能够跟踪整个网络（新闻网站、论坛、博客和任何其他网站）和许多社交媒体渠道（例如 TikTok、Twitter、Instagram、Facebook、Reddit、 Google 评论、Youtube、Linkedin 等。它具有人工智能支持的功能，并通过极其易于使用和简单的仪表板为用户提供独特且富有洞察力的数据。数据的质量和数量使 Mentionlytics 成为市场上最强大的工具之一，在全球拥有数千名满意的客户。
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是领先的实时媒体智能平台。 Roxhill 将 Alex Northcott 经验丰富的公关和行业专业人士团队与创新技术相结合，提供您在当今快速变化的市场中所需的媒体分析和见解。
Wizikey
wizikey.com
什么是Wizikey？ Wizikey是一款媒体监控和公关软件。它可以帮助公司跨不同媒体进行媒体监控以及趋势，以及对全球竞争情报和新闻稿分发的见解。它还可以帮助公关专业人士找到合适的记者、发送量身定制的宣传材料、收集和评估媒体报道和见解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨头和全球 1,000 多个用户的信赖，可以打造更好的品牌。 Wizikey 使您能够通过一个平台获得新闻洞察、媒体监控、竞争对手研究和新闻稿发布。 Wizikey 的指标为公关决策者提供了可行的见解，是如何衡量公关以推动业务影响的新基准。 Wizikey 帮助营销人员和公关专业人士开展以下活动： 新...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip 是一个一站式公关平台，可帮助企业家、公关专业人士和营销人员搜索相关媒体联系人（记者、编辑、博主、影响者等）、建立媒体列表、发送个性化推介或批量新闻稿以及在线监控和监控推特提到。 1) 100 万记者、编辑、博主和媒体的电子邮件和电话号码。 2）根据推文搜索相关媒体联系人。 3）根据文章搜索相关媒体联系人。 4）建立媒体列表。 5) 发送个性化推介和批量新闻稿，并跟踪打开次数、点击次数。在此注册免费试用：https://anewstip.com/
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共关系管理技术重新构想免费媒体。 PRM 平台使营销和传播专业人士能够找到合适的媒体来宣传他们的故事，管理媒体关系和活动，监控其品牌的覆盖范围和声音份额，并轻松衡量赢得媒体努力的业务影响。 Propel 拥有 150 多家客户，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他领先品牌和机构。 Propel 于 2019 年推出，总部位于特拉维夫，在纽约、伦敦和迈阿密设有团队。 Propel 迄今为止已筹集了 600 万美元的风险投资，是世界上增长最快的公关技术。欲了解更多信息，请访问 www.propelmypr.com。
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒体技术公司，为客户提供新闻稿分发服务，帮助建立品牌知名度、赢得媒体提及、提高在线知名度、提高搜索引擎优化性能、产生销售等等。除了新闻稿分发及其新闻稿优化器之外，Newswire 还提供媒体套件，它将其最强大的产品捆绑到一个易于使用的平台中，帮助公司最大限度地提高与媒体的互动。 Newswire 对客户满意度的不懈承诺和对客户绩效的热情，与其创新产品相结合，继续帮助全球各种规模和行业的公司在正确的时间向正确的受众传递正确的信息。
Onclusive
onclusive.com
Onclusive 是公关和传播成功的全球合作伙伴。我们与全球数千家组织合作，了解您面临的压力。就像建立强大的品牌和声誉一样。成为您组织的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理层、更广泛的业务及其成功。我们将行业领先的数据科学与国际咨询和一流的公关工作流程工具相结合，为您提供： • 监控 – 识别全球媒体中与您的品牌和声誉相关的报道和突发新闻 • 衡量 – 实时衡量您的传播影响、关键问题和媒体趋势 • 研究与咨询 – 发现声誉和传播成功的驱动因素，并制定更有效的策略和活动 • 公关与传播工具 – 管理新闻发布室、活动策划和媒体关系的完整解决方案 我们的技术、见解和专业知识可以帮助您了解您所处的支离破碎...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力...
Isentia
isentia.com
Isentia 的媒体智能解决方案提供跨在线、电视、广播、社交媒体和印刷品的全面媒体监控、分析和洞察服务。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.verit...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
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