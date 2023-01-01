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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
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将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
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MyReport 是一个节省时间的工具，可以自动收集报告的数据和引用，只需描述报告的主题、审阅并发送即可。
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