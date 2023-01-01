Status Hero 是一款工作沟通工具，可将异步签到和项目管理数据转换为简洁、富有洞察力的报告。 Status Hero 与 GitHub、Jira 和 Asana 等项目管理工具以及电子邮件、Slack 和 Microsoft Teams 等消息传递工具配合使用，将团队的活动和签到编译成您可以查看和共享的单个报告。

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