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使用 WebCatalog 上“Microsoft Bookings”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Microsoft Bookings 是一款预约安排应用程序，可帮助您跟踪您的预订、员工和客户。您将永远不会错过约会，并且缺席的情况也会减少。

网站： microsoft.com

免责声明：WebCatalog 与“Microsoft Bookings”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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