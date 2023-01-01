Microsoft Bookings
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Microsoft Bookings 是一款预约安排应用程序，可帮助您跟踪您的预订、员工和客户。您将永远不会错过约会，并且缺席的情况也会减少。
网站： microsoft.com
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