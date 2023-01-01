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Microsoft Kaizala

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将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。

网站： microsoft.com

免责声明：WebCatalog 与“Microsoft Kaizala”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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