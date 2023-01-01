Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。

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