替代项 - MEGA
Google Drive
google.com
Google Drive 是 Google 开发的文件存储和同步服务。 Google Drive 于 2012 年 4 月 24 日推出，允许用户在其服务器上存储文件、跨设备同步文件以及共享文件。除了网站之外，Google Drive 还为 Windows 和 macOS 计算机以及 Android 和 iOS 智能手机和平板电脑提供具有离线功能的应用程序。 Google Drive 包含 Google Docs、Google Sheets 和 Google Slides，它们是办公套件的一部分，允许协作编辑文档、电子表格、演示文稿、绘图、表单等。通过办公套件创建和编辑的文件保存在 Googl...
iCloud
icloud.com
登录 iCloud 访问您的照片、视频、文档、笔记、联系人等。使用您的 Apple ID 或创建新帐户来开始使用 Apple 服务。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前称为 SkyDrive）是 Microsoft 运营的文件托管服务和同步服务，作为其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 于 2007 年 8 月首次推出，允许用户在云中存储文件和个人数据（例如 Windows 设置或 BitLocker 恢复密钥）、在 Android、Windows Phone 和 iOS 移动设备、Windows 和 macOS 计算机以及其他设备之间共享文件和同步文件。 Xbox 360 和 Xbox One 游戏机。用户可以将 Microsoft Office 文档上传到 OneDrive。 OneDri...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美国公司 Dropbox, Inc. 运营的文件托管服务，总部位于加利福尼亚州旧金山，提供云存储、文件同步、个人云和客户端软件。 Dropbox 是由麻省理工学院的学生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 于 2007 年创立的一家初创公司，初始资金来自种子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被评为美国和全球最有价值的初创公司之一，估值超过 100 亿美元，并且被称为 Y Combinator 迄今为止最成功的投资之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隐私问题等问题而受到批评和争议。 Dropbox 自 2014 年起在中国被...
TeraBox
terabox.com
提供文件的网络备份和同步。具有空间大、速度快、安全稳定、支持网络教育、手机加速等特点。立即注册即可享受 1TB 免费存储空间
iCloud Drive
icloud.com
借助 iCloud Drive，您可以将文件安全地存储在 iCloud 中，并在 iCloud.com 以及您的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 和 Windows 电脑上访问它们。您还可以将 Mac 上的“桌面”和“文档”文件夹中的所有文件自动存储在 iCloud Drive 中。这样，您就可以将文件保存在 Mac 上通常保存的位置，并且可以在 iCloud.com 和您的所有设备上使用它们。 在 iCloud.com 上，您可以使用 iCloud Drive 上传和下载文件、共享文件、删除文件、整理文件夹中的文件、重命名文件以及恢复最近删除的文件。您还可以与其他 i...
TeleDrive
teledriveapp.com
您的免费无限云存储。该开源项目为您提供您应得的东西。使用 Telegram API 作为您的无限存储空间。因此，您可以上传任意数量，没有任何限制。
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive，以前称为 Amazon Cloud Drive，是由 Amazon 管理的云存储应用程序。该服务提供安全的云存储、文件备份、文件共享和照片打印。使用亚马逊帐户，可以从多个设备（包括网络浏览器、桌面应用程序、手机和平板电脑）传输和管理文件和文件夹。 Amazon Drive 还允许美国用户使用 Amazon Prints 服务订购照片打印和相册。如今，Amazon Drive 通过 Amazon Prime 订阅或 Kindle Fire 设备提供免费的无限制照片存储以及付费的有限存储服务。在美国、加拿大、欧洲国家、日本、澳大利亚等主要国家推出。它还在中国和巴西作为免费...
Yandex Disk
disk.yandex.com
只需将文件拖放到浏览器窗口即可上传文件，对文件和文件夹进行批量操作，上传后立即发布。无论发生什么情况，Yandex.Disk 都会保存您的文件。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud 对于确保您设备上的个人信息安全、最新且无论您身在何处都可用至关重要。在 iCloud.com，您可以通过任何网络浏览器访问您的照片、文件等。您所做的更改将同步到您的 iPhone 和其他设备，因此您始终保持最新状态。