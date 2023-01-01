适用于任何 CRM 或电子表格的位置智能。 适用于 CRM 或电子表格的 80 多个地理工具：带有彩色标记和热图的可定制地图、带有定期访问规划器的多日优化路线、区域管理和潜在客户发现、带有强大的按距离记录搜索的无代码自动化。或者将包含实时数据的地图嵌入到您的网站或仪表板中。

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