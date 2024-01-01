LuxSci 提供高度安全、以患者为中心的通信解决方案。 SecureLine 技术提供了无与伦比的安全性和灵活性组合，使医疗保健组织能够提供个性化护理、简化工作流程并增加收入，同时保护患者数据。 LuxSci 的解决方案经过 HITRUST 认证，旨在支持企业医疗保健组织和技术公司的需求。他们提供电子邮件和网络解决方案，帮助组织安全地收集、传输和存储数据，以完成关键业务运营。它们的安全电子邮件营销、安全电子邮件 API 和安全电子邮件网关工具可实现大规模的安全患者通信，从而帮助组织提高参与度和健康结果。

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