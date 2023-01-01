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Kinabase 是管理您的业务信息、流程等的更智能方式，受到高增长团队的信赖。轻松管理复杂性从公司和联系人，到流程、销售订单和基础设施，Kinabase 可让您跟踪整个组织中发生的情况。提高速度和效率 轻松获取所需信息。提高效率、降低风险并更快地找到您需要的信息。将多种数据工具整合到一个易于使用的系统中。获得灵活性的力量 Kinabase 拥有独特且智能的数据结构，可让您以思想的速度行动。没有传统CRM和ERP系统的僵化。从人员、流程到完美 - Kinabase 可以轻松配置来管理对您重要的信息。适应性强且有效，适用于从制造、招聘到咨询的各种用途。

网站： kinabase.com

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