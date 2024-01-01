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Kimola 是一家 ResTech 公司，为研究专业人员提供 SaaS 产品。 Kimola Analytics 提供特定消费者生活方式的不同方面。这些受众由用户定义并由 Kimola 的人工智能引擎生成。这样广告商就可以在几秒钟内了解他们的受众常去哪里、看什么电视、喜欢哪个名人或有影响力的人，以及他们如何根据自己的兴趣进行区分。 Kimola Cognitive 为开发人员提供 API 服务，以便在他们的应用程序中使用我们的技术。这些 API 服务检测文本块的语言和情感，提取实体并在大量非结构化文本数据中进行搜索。

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社交媒体分析软件
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