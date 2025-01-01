替代项 - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn
blackboard.com
黑板学习是一款学习管理系统，支持教育和培训，提供课程创建、评估管理和学生信息管理等功能。
Schoology
schoology.com
Schoology 是一个学习管理系统，支持教师和学生通过一个平台进行沟通和协作，促进教学与学习。
Webex
webex.com
Webex网络研讨会是一个可扩展的平台，支持小型和大型活动，提供实时翻译、互动功能和自定义品牌选项，容纳最多10万名参与者。
Whereby
whereby.com
Whereby是一个视频会议平台，允许用户通过浏览器进行高质量视频通话，无需下载或登录，支持多种集成功能和自定义选项。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
MeritHub
merithub.com
MeritHub 是一个用于交互式在线教学的平台，支持音视频通讯、电子白板、屏幕共享、分组讨论和课程录制等功能。
Panopto
panopto.com
Panopto是一款AI驱动的视频平台，支持创建、管理和分享教育及培训视频，适用于各种设备和环境。
ClassIn
classin.com
ClassIn是一款数字学习平台，提供虚拟教室、课程管理、作业管理及实时沟通工具，旨在促进在线教育和学生互动。
Bongo
bongolearn.com
Bongo是一款创新的视频练习与反馈工具，利用人工智能提供基于证据的表现评估和个性化反馈，促进学习者的技能发展和自我提升。
Speexx
speexx.com
Speexx是一个智能语言学习平台，提供企业语言培训和业务辅导，帮助组织提升员工沟通能力和技能发展。
Agora
agora.io
Agora是一个实时互动平台，提供语音、视频和聊天功能，帮助开发者在应用中实现实时沟通和参与。支持AI集成和定制化。
Coursio
coursio.com
Coursio 是一个帮助影响者、出版商和组织在线创建学校的应用，提供课程开发、管理和发布的工具。
LearnCube
learncube.com
LearnCube是一款提供专业虚拟课堂功能的在线教学软件，支持互动学习、实时视频、文件共享和在线课堂管理。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ 是一款虚拟课堂软件，支持在线学习和培训，提供在线课程、测试管理、分析报告等功能，适用于教育和企业需求。
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO是一个交互式虚拟教室平台，提供课堂管理、游戏化工具和课程准备，支持在线教学，无需额外软件。
HiLink
hilink.co
HiLink应用是一个基于浏览器的在线教学工具，提供互动白板、测验和文件管理等功能，适合教育需求，无需下载。
Strigo
strigo.io
Strigo 提供教育解决方案，使软件提供商能在产品内直接提供培训，帮助用户在需要时获得高效的学习体验。
BrainCert
braincert.com
BrainCert是一款综合学习管理系统，支持在线培训、评估和课程创建，适用于教育和企业培训需求。
Sibme
sibme.com
Sibme是一个专业发展平台，提供视频观察与反馈，促进教育者之间的合作与持续改进。旨在增强教学实践和学生成果。
Jumbula
jumbula.com
Jumbula是一款在线注册、支付和课程管理系统，旨在简化教育和娱乐项目的行政任务，提供便捷的报名和管理工具。
Tutoom
tutoom.com
Tutoom是一款虚拟课堂应用，提供远程教学工具，如电子白板、聊天、视频会议和共享笔记，支持与Moodle和Canvas等LMS集成。
SignGlasses
signglasses.com
SignGlasses是一款集成技术的平台，帮助用户与口译员及标题人员连接，提供调度、学习工具、记录会话和客户支持等功能。
Digital Samba
digitalsamba.com
Digital Samba是一个安全的视频会议平台，提供GDPR合规、高定义视频通话和多语言支持，适用于心理健康等多种应用。