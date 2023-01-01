WebCatalog
Included Health

Included Health

includedhealth.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Included Health”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

您不必单独管理您的健康，您可以享受包容性健康（以前称为大查房）。向您自己的个人护理团队问好，该团队由持有执照的医生、护士和护理协调员组成，随时待命，为您提供最高质量的护理。快速与网络内医生联系，获得专家的第二意见，并解答您所有的健康和福利问题。这项雇主承保的福利不会花费您任何费用。

网站： includedhealth.com

免责声明：WebCatalog 与“Included Health”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Practo

Practo

practo.com

Push Health

Push Health

pushhealth.com

Hello Alpha

Hello Alpha

helloalpha.com

Kaiser Health News

Kaiser Health News

khn.org

Mira Health

Mira Health

talktomira.com

Be Well

Be Well

letsbewell.ca

Plum

Plum

plumhq.com

Balto

Balto

balto.ai

Trusted Health

Trusted Health

trustedhealth.com

Omada Health

Omada Health

omadahealth.com

Incredible Health

Incredible Health

incrediblehealth.com

Decisely

Decisely

decisely.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策