替代项 - Google Sheets
Microsoft Excel Online
microsoft.com
使用 Microsoft Excel 在线版本创建、编辑和共享 Excel 电子表格。与其他人实时合作处理共享项目。 Microsoft Excel 是 Microsoft 为 Windows、macOS、Android 和 iOS 开发的电子表格。它具有计算、图形工具、数据透视表和称为 Visual Basic for Applications 的宏编程语言。它是这些平台上应用非常广泛的电子表格，特别是自 1993 年版本 5 以来，它已经取代 Lotus 1-2-3 成为电子表格的行业标准。 Excel 是 Microsoft Office 软件套件的一部分。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一项云协作服务，总部位于旧金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 于 2012 年创立。 Airtable 是电子表格与数据库的混合体，具有数据库的功能，但应用于电子表格。 Airtable表格中的字段类似于电子表格中的单元格，但具有“复选框”、“电话号码”和“下拉列表”等类型，并且可以引用图像等文件附件。用户可以创建数据库，设置列类型、添加记录、将表相互链接、协作、对记录进行排序以及将视图发布到外部网站。
Zoho Sheet
zoho.com
适用于协作团队的电子表格软件。 使用 Zoho Sheet 免费创建、编辑和共享电子表格。
iCloud Numbers
icloud.com
Numbers 是一款由 Apple Inc. 开发的电子表格应用程序，与 Keynote 和 Pages 一起作为 iWork 生产力套件的一部分。 Numbers 适用于 iOS、macOS High Sierra 或更高版本。 OS X 上的 Numbers 1.0 于 2007 年 8 月 7 日发布，使其成为 iWork 套件中的最新应用程序。