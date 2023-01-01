替代项 - Google Sheets

Microsoft Excel Online

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使用 Microsoft Excel 在线版本创建、编辑和共享 Excel 电子表格。与其他人实时合作处理共享项目。 Microsoft Excel 是 Microsoft 为 Windows、macOS、Android 和 iOS 开发的电子表格。它具有计算、图形工具、数据透视表和称为 Visual Basic for Applications 的宏编程语言。它是这些平台上应用非常广泛的电子表格，特别是自 1993 年版本 5 以来，它已经取代 Lotus 1-2-3 成为电子表格的行业标准。 Excel 是 Microsoft Office 软件套件的一部分。