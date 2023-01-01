Google Classroom 是 Google 为学校开发的一项免费网络服务，旨在简化作业的创建、分发和评分。 Google Classroom 的主要目的是简化教师和学生之间共享文件的过程。据估计，有 40 至 1 亿用户使用 Google Classroom。 Google Classroom 将文档、表格、幻灯片、Gmail 和日历集成到一个有凝聚力的平台中，以管理学生和教师的沟通。可以通过私人代码邀请学生加入课程，也可以从学校域自动导入。教师可以在 Google 生态系统中创建、分发和标记作业。每个班级都会在各自用户的云端硬盘中创建一个单独的文件夹，学生可以在其中提交作业以供老师评分。作业和截止日期添加到 Google 日历中，每个作业可以属于一个类别（或主题）。教师可以通过查看文档的修订历史记录来监控每个学生的进度，评分后，教师可以返回作业并附上评论。 Classroom 还提供适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序。

网站： edu.google.com

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