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Google Alerts 是一项内容更改检测和通知服务，由搜索引擎公司 Google 提供。当该服务发现与用户的搜索词匹配的新结果（例如网页、报纸文章、博客或科学研究）时，会向用户发送电子邮件。 2003年，Google推出了Google Alerts，这是Naga Kataru努力的成果。他的名字出现在 Google Alerts 的三项专利上。Google 报告称，截至 2013 年，该系统无法正常运行：“我们遇到了一些问题，Alerts 没有我们希望的那么全面”。然而，该服务仍在运行，并且在世界各地都可以完全访问。 Google Alerts 继续面临严重的性能问题和暂时的区域不可用，但 Google 技术支持已成功解决用户在其官方论坛上报告的问题。索引是 SEO 社区中众所周知的术语，当 Google 发送机器人来抓取网站时该页面被添加到他们的数据库中，当用户输入一组特定的关键字时就会出现。 DigitalGov 是这样说的：“如果网站优化正确，谷歌和其他搜索引擎就会对页面及其各自的关键字进行蜘蛛抓取和索引，从而使政府网站在用户搜索相关信息时能够在搜索引擎中排名靠前。 ”

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