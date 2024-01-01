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Glow 是一流的研究技术，可以更轻松、更快速地收集可操作的人类见解。 Glow 支持品牌进行品类 U&A、受众分析、品牌健康、概念测试、市场测试、投资回报率评估、ESG/可持续性诊断等。 Glow 平台易于学习且易于使用，实时数据可视化、即时语言翻译和一键分析等功能可确保您能够快速根据您的见解采取行动。了解 Bain、Reckitt、Mondelez、Puma、Carat、Publicis 和 R/GA 等先进品牌如何利用 Glow 来降低风险、消除猜测并帮助其业务发展

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