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Blitzllama 是一个用户洞察平台，可帮助产品团队打造更好的产品。 Blitzllama 提供三种产品： * 产品内调查使您能够针对特定用户并在您的产品中捕获他们的实时见解。产品内调查是持续优化用户旅程、根据用户输入验证产品创意以及揭示客户流失原因的好方法。 * 人工智能分析不仅将回复分类为主题和情绪，还执行交叉问题和相关性分析以提供调查见解。所有反馈数据都保存在单个存储库中，这非常适合搜索和分析历史反馈。 * 概念测试允许您在用户与新原型或模型交互时提出问题，以收集关键的发现前见解。

目录:

Productivity
用户研究软件

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