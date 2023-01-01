替代项 - GitHub

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基于 Web 的版本控制存储库托管服务，适用于使用 Mercurial（从发布到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修订控制系统的源代码和开发项目。 Bitbucket 提供商业计划和免费帐户。截至 2010 年 9 月，它提供具有无限数量私人存储库的免费帐户（免费帐户最多可拥有 5 个用户）。Bitbucket 与 Jira、HipChat、Confluence 和 Bamboo 等其他 Atlassian 软件集成。 它类似于 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 传统上通过私有专有软...