替代项 - GitHub
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能...
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基于 Web 的版本控制存储库托管服务，适用于使用 Mercurial（从发布到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修订控制系统的源代码和开发项目。 Bitbucket 提供商业计划和免费帐户。截至 2010 年 9 月，它提供具有无限数量私人存储库的免费帐户（免费帐户最多可拥有 5 个用户）。Bitbucket 与 Jira、HipChat、Confluence 和 Bamboo 等其他 Atlassian 软件集成。 它类似于 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 传统上通过私有专有软...
Gitea
gitea.io
Gitea 是一个用 Go 编写的社区管理的轻量级代码托管解决方案。它是在麻省理工学院许可下发布的。
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一个经过欧洲 PaaS 认证的 HDS（健康数据托管）和 ISO 27001。在法国托管您的应用程序并享受一流的客户支持。更快地部署您的应用程序。