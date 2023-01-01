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当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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Gekko 是一款免费的在线发票和会计工具，面向企业家和小型企业。轻松发送发票、跟踪您的工作时间、登记您的收据并跟踪您的工作旅行。 Gekko 帮助您使这一切变得尽可能简单。无论您喜欢在 www.getgekko.com 上在线工作，还是在四个 iOS 和 Android 应用程序中的任何一个上工作，Gekko 都能让您轻松经营业务。

网站： getgekko.com

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