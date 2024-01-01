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Ganttic 是一种资源规划和项目组合管理工具，为用户提供任务、项目和资源的概述。获得对规划过程的洞察力、效率和控制。该平台非常适合规划多个项目，因为它允许您同时安排人员、设备、工具和设施。拖放界面有助于快速重新分配资源并报告衡量性能，确保提高效率。使用可视化和可共享的甘特图跟踪项目进度，让整个团队随时了解情况。在基于云的平台上随时随地即时进行更新。 Ganttic 是适合各行业用户的灵活解决方案。实施您自己的规划方法并让计划成为现实。过去 10 年来，我们的总部位于爱沙尼亚，一直为世界各地的客户提供服务。立即开始免费试用，亲自看看原因。
目录:
Productivity
项目管理软件

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