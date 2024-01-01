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Fyorin 是一个综合性金融运营平台，汇集了全球金融机构网络，可支持 220 多种货币，以简化跨境支付并提供统一的财务解决方案。我们为全球企业提供单一平台进行全球金融运营，接入多家金融机构并即时加快跨境支付，从而轻松提高效率、降低成本并开拓新市场。主要功能： 支持 220 多种货币、30 多种支付渠道和 200 个国家/地区 跨境支付 虚拟多币种卡 虚拟账户（本地 IBAN） 资金管理 多银行费用管理 应付账款 应收账款 与 ERP 和会计工具集成层级团队访问管理
目录:
Finance
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