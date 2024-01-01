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Fraxion 的用户友好型解决方案深受全球中型公司的信赖，可提高采购效率和主动支出管理。自动化采购、费用和 AP 流程，确保整个采购流程的问责制和遵守批准的预算和政策，以降低运营成本。轻松跟踪、管理和分析支出，以做出明智的决策、完整的支出可见性和可审计性。 Fraxion 全面的采购到付款套件功能： - 采购申请和自定义审批 - 预算和政策控制 - 采购订单自动化 - 接收、发票匹配和发票审批 - AI 支持的 AP 自动化 - 支出分析、社区洞察和报告 - PunchOut 和PunchIn - 内部目录 - 费用管理 - 移动应用程序 - ERP / 会计系统集成 通过 Fraxion，无论您的团队身在何处，都可以让他们负责任地支出。
目录:
Business
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