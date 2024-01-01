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Teampay 的一体化支出管理具有内置控件，可以预先执行您的政策，并使您能够在一个地方管理所有公司支出。在财务团队保持全面控制的同时，经理和员工可以实时了解实际支出，使他们能够快速、合规地进行采购。 Teampay 使公司中的每个人都可以轻松购买他们需要的东西，同时通过自动化的采购工作流程和对账让财务团队安心。借助 Teampay，您可以端到端管理任何人进行的所有类型的采购。员工喜欢这种轻松的体验，财务团队可以放心，因为他们知道所有支出都是预先编码和预先批准的。 Teampay 直接与 Quickbooks Online、Xero、Intacct、Netsuite 和 Microsoft Dynamics 365 Business Central 以及 Finance & Operations 集成。
目录:
Finance
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