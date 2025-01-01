替代项 - Forma

Airtable
airtable.com
Airtable是一个基于云的数据库和电子表格混合平台，支持实时协作、数据管理和多种视图，适用于各种业务功能。
FlutterFlow
flutterflow.io
FlutterFlow是一个无代码在线应用生成器，用户可以轻松创建与Firebase集成的本机应用，支持API和动画，并允许直接导出和发布。
Microsoft Power Apps
powerapps.microsoft.com
Microsoft Power Apps是一个低代码开发平台，帮助企业轻松创建和管理自定义应用程序，支持多种应用类型并实现与数据源的无缝集成。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Gusto
gusto.com
Gusto是一个在线平台，简化企业的工资单、福利和人力资源流程，提供自动化管理工具，适用于各种规模的企业。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一款综合平台，简化人力资源、IT和财务管理，支持员工生命周期的各个环节，包括招聘、薪资和设备管理。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一个低代码平台，帮助用户快速创建和管理自定义业务应用程序，支持数据管理和工作流自动化。
Thunkable
thunkable.com
Thunkable是一个无代码平台，允许用户通过拖放界面创建Android和iOS应用，无需编程知识，支持实时测试和直接发布。
Adalo
adalo.com
Adalo是一款无代码应用程序构建器，允许用户通过拖放界面创建移动和Web应用，支持数据库集成和自定义设计。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一款无代码平台，帮助用户快速构建自定义应用程序和内部工具，支持与Airtable和Google Sheets集成。
Glide
glideapps.com
Glide是一个无代码平台，允许用户将电子表格转换成应用程序，支持实时更新与多媒体元素，适合多种场景。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一个无代码平台，帮助用户创建移动应用、网站和其他数字解决方案，适合不同业务需求。
Fibery
fibery.io
Fibery是一个无代码工作管理平台，帮助团队整合反馈、优先级和功能计划，以提高协作效率和决策能力。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款集成客户沟通、支付、文件共享、合同和帮助台等功能的应用，旨在提供统一的客户体验。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是一个无代码平台，帮助企业快速创建和部署后端、Web 和移动应用，无需编码知识，支持多种云服务。
Baserow
baserow.io
Baserow是一个开源的无代码数据库工具，允许用户在浏览器中创建和管理在线数据库，无需编码经验。
Ninox
ninox.com
Ninox是一个低代码平台，可帮助企业数字化和自动化业务流程，适用于各种行业，支持灵活定制和流程优化。
Dorik
dorik.com
Dorik是一个AI驱动的网站构建平台，用户可以快速创建和托管网站，无需设计或编码经验，支持拖放编辑和内容生成。
Budibase
budibase.com
Budibase是一个低代码平台，帮助企业快速构建自定义内部应用程序，支持数据管理、流程自动化，提供灵活的托管选项。
Grist
getgrist.com
Grist是一款结合电子表格、数据库和应用构建器的工具，用户可以在一个地方管理和可视化数据，支持实时协作和定制权限。
AppMySite
appmysite.com
AppMySite是一个无代码平台，帮助用户将网站转换为Android和iOS应用，支持自定义设计和高级功能。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Kissflow
kissflow.com
Kissflow是一个低代码应用开发平台，帮助业务用户和IT简化工作管理，加速数字化转型，支持无代码和低代码开发。
Progressier
progressier.com
Progressier 是一款工具，可以快速将网页应用转变为渐进式Web应用，支持离线功能、推送通知以及跨平台安装。
Stacker
stackerhq.com
Stacker 是一个平台，帮助用户快速构建定制的 CRM、内部工具和客户门户，无需编程，几分钟内完成。
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai 是一个无代码平台，帮助用户创建自定义软件和应用程序，支持跨平台开发，提供持续维护和功能定制。
Castlight
castlighthealth.com
Castlight是一款数字健康平台，帮助用户管理健康福利，提供健康评估、医疗费用监控和医疗提供者建议。