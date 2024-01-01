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Lockler 平台使品牌能够在其服务上整理、分析和显示用户生成的社交内容，从而提高转化率和停留时间。 Flockler 受到企鹅图书、皇家邮政、英国旅游局和欧足联等机构的信任。 所有计划均可免费试用 30 天，每月订阅费从 49 欧元起。 主要优点： * 轻松策划 UGC，在购买周期的早期阶段吸引消费者并增加产品页面的流量 * 当社交帖子用作产品推荐并在购买时在结帐或产品页面上显示时，转化率提高 20-30% * 社交数据和平台提供的见解可帮助您创建更有针对性和个性化的内容资产，提高社交广告的转化率 * 优化所有设备上的用户体验，提高内容转化率 * 内容的外观和显示没有任何限制。 Flockler 无需任何开发工作即可创建默认外观和感觉，但您的开发人员可以创建完全自定义的样式 * 分类和元数据（例如标签）可帮助您创建量身定制的个性化内容体验。例如，您可以向之前访问过某个页面的客户显示带有特定标签的内容 * Flockler 提供的完整 SaaS 解决方案和支持使客户能够降低技术成本并将预算重新分配给营销和销售活动。

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