WebCatalog
Evri

Evri

evri.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Evri”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

我们是英国最大的包裹递送公司之一，Evri ParcelShops 和 Courier Collections 的起价仅为 2.24 英镑（不含增值税）。

网站： evri.com

免责声明：WebCatalog 与“Evri”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Yodel

Yodel

yodel.co.uk

Eurosender

Eurosender

eurosender.com

Parcel

Parcel

parcelapp.net

Delhivery

Delhivery

delhivery.com

Terminal Africa

Terminal Africa

terminal.africa

eShipper

eShipper

eshipper.com

Pickrr

Pickrr

pickrr.com

The Perfume Shop

The Perfume Shop

theperfumeshop.com

Wiley Online Library

Wiley Online Library

onlinelibrary.wiley.com

BigShip

BigShip

bigship.in

First Bus

First Bus

firstbus.co.uk

Craft

Craft

craft.co

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策