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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

预订和管理上门快递，实时跟踪所有 Delhivery 货物的订单，并与 Delhivery 客户服务人员联系解决任何问题。 Delhivery 拥有超过 18000 多个密码，是印度最大且发展最快的综合物流提供商，在单个应用程序中提供门到门快递服务和实时包裹跟踪。

网站： delhivery.com

免责声明：WebCatalog 与“Delhivery”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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