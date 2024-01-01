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everviz 是一个在线可视化工具，可帮助您创建交互式图表和地图。将交互式可视化嵌入您的网站、博客或内部网上 - 将其导出为图像或 PDF。我们相信，用精美的交互式可视化来讲述故事可以使信息更容易理解、更有吸引力。我们的使命是让任何人都能轻松创建和发布令人惊叹的可视化效果，讲述引人入胜的故事。直接输入数据、将 CSV 文件放入编辑器、从 Excel 复制和粘贴，或通过我们的 Google Sheet 集成连接到实时数据。我们直观的编辑器可让您选择图表类型、编辑文本、字体和颜色，使您的数据脱颖而出。

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免责声明：WebCatalog 与“everviz”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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