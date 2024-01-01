AnswerDock 是一种人工智能驱动的分析解决方案，它使用自然语言处理为业务用户的问题提供答案，使他们能够做出更好、更快的数据驱动决策，而无需数据分析师。您可以通过注册免费试用该产品。您将能够上传自己的数据并在免费版本中体验AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，业务用户可以通过输入问题来创建自己的报告和仪表板，就像使用网络搜索引擎一样。例如，用户可以根据本季度销售线索数量的增长情况输入前 10 名销售人员。 AnswerDock 运行分析并立即显示最佳可视化效果。 AnswerDock 运行强大的数据挖掘算法来回答以自然语言提出的问题，例如： • 是什么推动了我的转化率？ • 为什么昨天销售额增加？ • 是什么导致发货状态延迟？ • 浏览量如何影响收入？ AnswerDock 连接到各种来源，从 Excel 文件到关系数据库（Mysql、SQL Server 等）再到第 3 方 API（例如 Google Analytics）。用户可以创建组合多个来源的仪表板，使他们能够对自己的业务有一个集成的视图。来自任何业务部门的行业专业人士都可以使用 AnswerDock 轻松探索其公司的数据，使用直观的搜索式界面，无需培训。 AnswerDock为零售和电子商务、金融和保险、医疗保健、运输和物流、通信和媒体、制造等行业的专业人士提供支持。 AnswerDock 提供了一个具有大量功能的综合数据平台： • 自然语言处理 • 自动图表选择 • 30 多种交互式图表类型 • 50 多种自定义选项 • 数据挖掘和见解发现 • 分析解释 • 自定义关键字 • 自动数据索引 • 共享与协作• 基于公式的列 • 数据集连接 • 管理控制台 • 计划的数据加载 • 导出为 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和数据集权限 • 用户管理 • 交互式仪表板

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