Espressive 提供企业级数字工作场所帮助，从第一天起就可以降低成本，同时提高员工体验、生产力和满意度。 Espressive Barista 是我们为企业提供的虚拟支持代理 (VSA)，它将数字体验、智能和自动化完美结合，为员工提供超越人类能力的自助服务，从而提升在工作中获得帮助的体验。 咖啡师扮演服务代理的角色，用最好的人工智能带来最好的人类体验。利用专有且特定于领域的大语言模型 (LLM)、员工语言云以及与通用 LLM 的集成，Barista 通过个性化体验自动解决员工的疑问、问题和请求，从而使 80 至 85 名员工采用% 并将帮助台呼叫量减少 50% 至 70%。

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