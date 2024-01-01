EDICOM 是 EDI 和电子发票领域的国际领导者，设计用于企业之间数据传输和集成的平台，始终遵循专业性、透明度和有效性的严格标准。 EDICOM 有能力保留存档的文档和文件的法律条件，并保证长期的真实性和完整性。 EDICOM 是第一家获得能源、旅游和数字议程部认证的公司，根据 eIDAS 认证为整个欧盟提供长期电子存档服务。 EDICOM 以 ASP-SaaS（应用程序服务提供商）模式营销和提供服务，该模式使企业能够外包推出和管理 EDI 解决方案所需的复杂且昂贵的技术和人力资源。这种业务模式是通过 EDICOM B2B 云平台实现的，这是一个强大的技术基础设施，拥有自己开发的软件、永久升级的硬件以及定制的通信系统和管理服务。

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