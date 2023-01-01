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使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Ecomfy Lead 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

力量永远在于数字。通过我们的联属网络推动您的数字营销活动取得成果并取得可衡量的改进。

网站： ecomfylead.com

免责声明：WebCatalog 与 Ecomfy Lead 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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