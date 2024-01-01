Easy Insight 提供价格实惠、易于使用的 SaaS 商业智能。与其他流行 SaaS 产品（例如 Basecamp、Zendesk 和 Salesforce）的即时连接带有预构建的仪表板，可帮助您启动并运行并立即获得结果。简单的报告生成器可帮助您在各种可视化中快速调整或从头开始创建任何新报告。当您准备好不再连接一两个 SaaS 产品时，Easy Insight 在产品本身中提供了强大的 ETL 功能，可帮助您导入平面文件或关系数据库数据、转换数据并将其与其他数据源连接，以及创建一切从漂亮的执行仪表板到详细的表格。广泛且易于使用的安全功能使您可以轻松限制用户可以看到的数据，使您能够使用单个仪表板并以不同的方式向组织中的每个人展示它。每个销售代表都将看到自己的数据，每个项目经理都将看到自己的项目，所有这些都在同一组核心仪表板上运行，从而大大降低了返工成本。

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