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将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

研究让世界变得更美好，您值得拥有更好的研究工具。 LIMS 和 ELN：协作、项目管理、任务、文档和电子表格，具有修订历史记录，并且在所有设备上 100% 合规和备份。

网站： docollab.com

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