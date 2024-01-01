Digsite 一直是在线质量方面的专家，但我们知道需要更广泛的解决方案才能满足客户不断增长的多样化需求。该解决方案需要成为一个更加流畅和集成的平台，用于定性迭代和定量验证。我们着手构建一个用于定性迭代和定量验证以及样本的整体集成平台，以便您可以重新联系参与者并获得高质量的响应。我们想要一个解决方案，使您能够自己完成整个研究，但如果您意识到需要帮助或想要转向更复杂的方法，则可以按需提供支持和咨询服务。您可以灵活响应团队的需求，而无需中途更换供应商或平台。通过 Digsite Sprints，参与者可以标记概念、对想法进行投票，并通过照片和视频甚至实时互动视频采访分享经验。借助 Digsite Pulse，您可以快速测试机会领域、概念、广告等。在定性 Digsite Sprint 中对选定的量化参与者进行跟进，以进行更深入的研究。从自动化定量研究到可在一夜之间招募的全方位服务定性研究，Digsite 的一体化敏捷平台可以快速为您提供所需的见解。此外，您还可以在一个集成平台中从定量转向定性（然后再返回）。这就是灵活性！

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