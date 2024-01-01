替代项 - Denodo
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality 提供两种产品，以最适合快节奏数据世界中的数据团队的定制方式灵活解决数据集成和管理问题。数据虚拟化平台 - 灵活数据架构的数据虚拟化 通过将数据虚拟化和数据复制独特地结合起来，数据虚拟化平台为数据团队提供了灵活性，使其能够始终根据特定要求选择正确的方法。它通过提供这些框架不可或缺的自助服务功能和数据治理功能，成为 Data Fabric 和 Data Mesh 的推动者。 BSH、PGGM、PartnerRe 或 Crédit Agricole 等世界各地的企业使用数据虚拟平台来构建满足当今和未来业务需求的现代数据架构。 Pipes - 简单可靠的数据复制借助 P...
CData Connect Cloud
cdata.com
您的组织依靠实时业务和运营数据来提供可行的见解并推动增长。 CData Connect 是您数据价值链中缺失的一环。 CData Connect 允许用户通过标准数据库访问连接到任何云应用程序或数据库中的数据。借助 CData Connect，支持的数据源的外观和行为类似于标准 MySQL 数据库。 CData Connect 支持从任何支持标准数据库连接的应用程序直接连接，包括流行的云 BI 和 ETL 应用程序，例如： - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Flow...