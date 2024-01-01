CurrencyFreaks 是由 JFreaks Software Solutions 创建的货币 API。我们是一个由拥有疯狂想法的优秀人才组成的小团队。我们主要位于巴基斯坦拉合尔。作为 JFreaks 的一部分，我们从事软件开发业务已有 3 年了。我们的专业知识包括数据分析和基于位置的应用程序开发。 在看到开发人员对稳定、清洁和经济的货币 API 的需求后，JFreaks 决定推出一个简单的货币转换 API。 CurrencyFreaks API 为用户提供可靠、准确且定期更新的 702 种世界货币的货币数据，其中包括 175 种法定货币、4 种金属和 523 种加密货币。我们从在国外和加密货币交易所拥有权威地位的来源收集数据。 currencyFreaks 是 JFreaks 为您带来的第二个面向开发人员的 API，体现了我们为开发环境提供有价值的工具的承诺。

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